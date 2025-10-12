Topo

Entretenimento

Iza e Yuri Lima se encontram pela 1ª vez após término durante festa de Nala

Iza e Yuri Lima estão juntos na festa de aniversário da Nala - Reprodução/ Instagram
Iza e Yuri Lima estão juntos na festa de aniversário da Nala Imagem: Reprodução/ Instagram
do UOL

De Splash, em São Paulo

12/10/2025 21h05

Iza, 35, e Yuri Lima, 31, estavam juntos como pais durante a festa de aniversário de um ano da filha, Nala, uma semana após anúncio do término.

O que aconteceu

Uma semana após a confirmação oficial da segunda separação, a cantora e o jogador foram fotografados juntos durante a comemoração do primeiro aniversário da filha. As imagens, que circularam nas redes sociais neste fim de semana, mostram o casal em clima harmonioso, posando com a criança em uma festa com tema de safári, para a qual todos vestiram roupas alusivas.

Relacionadas

Iza e Yuri Lima terminam relacionamento pela segunda vez após nova polêmica

Iza fala pela primeira vez após término com Yuri Lima

'Transplante de cabeça' da Gretchen e término de Iza: a semana dos famosos

O reencontro familiar ocorre em meio ao recente anúncio do fim do relacionamento, confirmado pela assessoria de Iza a Splash na última terça-feira. Esta é a segunda vez que o casal decide encerrar a relação.

A reconciliação anterior, que havia sido divulgada publicamente, ocorreu após Iza ter descoberto uma traição de Yuri. Em maio deste ano, durante uma participação no podcast É Nóia Minha, a artista se pronunciou sobre a decisão de perdoar o ex-companheiro e reatar o namoro, defendendo sua autonomia afetiva. "Como você pode dizer para alguém que essa pessoa está errada em escolher algo na própria vida? A gente tem todo o direito de mudar de ideia, ser incoerente, perdoar, voltar atrás, ou até de terminar se eu quiser mudar minha vida de novo. Ninguém tem nada a ver com isso", declarou Iza na ocasião.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

Gisele Bündchen posta registro raro da família e namorado, Joaquim Valente

Diane Keaton deixou fortuna equivalente a R$ 544 milhões, diz site

Iza e Yuri Lima se encontram pela 1ª vez após término durante festa de Nala

Rodrigo Faro tira a roupa na Globo, mostra bumbum e é elogiado: 'Gostoso'

Dança dos Famosos: veja quem avançou e quem vai para a repescagem

Ana Castela beija Zé Felipe em público e suposto gesto obsceno rouba cena

Manuela Dias responde se Odete Roitman pode estar viva em Vale Tudo

Debora Bloch brinca com David Junior na Globo: 'Acho que Odete pegaria'

Atriz de 'Duna' conta que colega 'idiota' gritou com ela durante filmagens

Diane Keaton teve piora súbita e ficou últimos meses com família, diz site

Tiago Iorc é internado às pressas com hérnia de disco e faz alerta