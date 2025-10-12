Bêbada, Heleninha é presa acusada de matar Odete Roitman

Heleninha (Paolla Oliveira) vai ser presa por matar a mãe, Odete Roitman (Débora Bloch) em "Vale Tudo" (Globo). As informações são da coluna Play, do jornal O Globo.

O que vai acontecer

A artista plástica vai estar em uma boate, acompanhada de Renato (João Vicente de Castro). Alcoolizada, Heleninha vai aparecer conversando com um barman.

Pouco depois a herdeira da família Roitman vai ser presa, acusada de assassinar a própria mãe. Assim como os outros suspeitos, ela negou ter matado Odete em entrevista à polícia.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.