Gisele Bündchen posta registro raro da família e namorado, Joaquim Valente

Gisele Bündchen, 45, postou raras fotos da família, contendo raros registros de seus três filhos, incluindo o caçula, cujo nome não foi divulgado, e o namorado Joaquim Valente, 35.

O que aconteceu

As imagens, publicadas em suas redes sociais, mostram momentos de afeto e descontração, enquanto Bündchen acompanhou as fotos com uma legenda filosófica: "Há apenas uma coisa mais preciosa do que o nosso tempo… É com quem escolhemos passá-lo".

No carrossel de imagens, o filho mais novo de Gisele aparece de costas, ao lado do irmão Benjamin Rein, 15, em um momento de interação com um piano. Já a filha Vivian Lake, 12, surge em uma selfie com a mãe, mas com o rosto coberto, mantendo a política de privacidade que a ex-modelo adota em relação às crianças.

O terceiro filho de Gisele é resultado de seu relacionamento com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente. Gisele e Valente se conhecem desde 2020, mas iniciaram publicamente o romance em março de 2024, marcando um novo capítulo na vida pessoal da empresária.