Filha de Fátima Bernardes e William Bonner usa fantasia inspirada nos pais

Bia Bonemer, 27, uma das filhas de Fátima Bernardes e William Bonner, usou uma fantasia inspirada na própria família ao lado do namorado, Caio Freitas.

O que aconteceu

A jovem se vestiu como sua mãe, enquanto o namorado estava vestido como o Bonner. Bia usou uma peruca curta, como Fátima costumava usar o cabelo quando apresentava o Jornal Nacional com o ex-marido.

Além disso, o casal estava segurando três bebês, representando os trigêmeos fruto do casamento de Bonner e Fátima. Os trigêmeos, Bia, Laura e Vinicius, nasceram em outubro de 1997.