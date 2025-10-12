Topo

Fernanda Motta sobre câncer de mama raro: 'Não vi a doença como castigo'

Fernanda Motta falou sobre tratamento contra câncer de mama raro - Reprodução/TV Band
Fernanda Motta falou sobre tratamento contra câncer de mama raro
12/10/2025 15h54

Fernanda Motta, 44, refletiu sobre o diagnóstico de câncer de mama raro, recebido em 2019, e afirmou não ter encarado a doença como um "castigo".

O que aconteceu

Fernanda disse ter descoberto a doença em julho de 2019, ao apalpar o próprio seio durante o banho. "Sempre fui atenta ao meu corpo. O câncer era do tipo triplo-negativo, mais agressivo e raro. Por isso, o meu médico prefere falar [em cura definitiva] com sete anos [após o tratamento]. Hoje, não tomo nenhuma medicação, faço apenas exames periódicos a cada seis meses", declarou em entrevista ao jornal O Globo.

Motta admitiu que o diagnóstico foi um choque, mas um aprendizado para o autoconhecimento e dar mais valor à vida. "Dou mais valor para o que interessa de verdade: os momentos com a minha filha, as risadas com os amigos. Antigamente, frustrava-me muito mais. Aprendi a dizer 'não', porque o meu foco [agora] é outro. A gente pensa no material, gosta tanto de trabalhar e, no fim das contas, para que precisa de tudo isso? É mais sobre escolher como viver. E o que quero mesmo é ter saúde para ter paz".

Ela ressaltou que não enxergou a doença como um "castigo" e que se apegou à fé. "Sou católica, tenho muita fé, e acreditava o tempo todo que a cura era possível. Foi um baque, um sofrimento, mas não me lamentei. Não entendo como um castigo. Tive que viver fisicamente essa situação, sempre acreditei que havia um porquê. Talvez, para uma evolução espiritual".

Modelo precisou fazer 24 sessões de quimioterapia em meio à pandemia e ao luto pela perda do pai, vítima do coronavírus. "Foi difícil em todos os aspectos. Quando meu pai morreu, não teve aquele ritual de fechar o caixão. Então, senti muito mais [a morte dele] depois que já havia terminado meu tratamento".

Fernanda Motta é casada com o empresário Roger Rodrigues, 49. Juntos, eles são pais de Chloe, 11.

