Maria de Fátima arruma emprego CLT na última semana

12/10/2025 11h05Atualizada em 12/10/2025 11h08

Após a morte de Odete Roitman (Débora Bloch), Maria de Fátima (Bella Campos) vai arrumar um emprego CLT na última semana de "Vale Tudo" (TV Globo).

O que aconteceu

O sustento da personagem vinha das chantagens que fazia com a vilã da trama. Com a morte de Odete Rotiman, ela fica sem dinheiro.

Fátima começa a procurar emprego, mas é recusada na Tomorrow e na Paladar, e acaba trabalhando em uma padaria. A personagem considera o trabalho "inferior" a ela e terá muita dificuldade de adaptação.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

