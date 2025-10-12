Ex expõe agressões sofridas de Dennis DJ: 'Trancava porta e tirava a chave'

Bárbara Falcão, ex-esposa de Dennis DJ, que o acusa de violência doméstica, deu detalhes de como eram as supostas agressões sofridas. O produtor musical nega as acusações.

O que aconteceu

Falcão afirma que as agressões começaram em 2009, um ano depois de eles começarem a se relacionar. "Ele entrou na minha vida de forma absolutamente carinhosa. Porém, o ciclo do abuso oscila: ao mesmo tempo que você vive o pior dos cenários, você depois é exaltada da melhor maneira, você recebe uma grande surpresa, um presente, um carinho, você faz uma viagem de casal", declarou em entrevista ao programa Domingo Espetacular (RecordTV), de hoje.

Bárbara explica que em alguns episódios de violência, Dennis trancava a porta do quarto e retirava a chave. "Tivemos também outros episódios de agressão, só que aí já foram mais graves, já foram dentro de casa, com a porta do quarto trancada. É algo que me engatilhava muito. Ele tinha essa mania de trancar a porta do quarto e tirar a chave".

Ela contou que tentava se defender "na medida do possível" e diz que não denunciou Dennis antes "porque fui burra". "Deveria ter entendido que ali não era meu lugar de mulher. Ele é um homem que usa uma perfeita máscara social, uma pessoa capaz de manipular, de mentir, de omitir e judicialmente isso será comprovado".

Além das acusações de violência física, Bárbara também acusa Dennis de violência psicológica, sexual e patrimonial. "Eu não tive acesso ao que era meu de direito, tive acesso ao que eles quiseram me mostrar", disse ela sobre acordo feito com o ex-marido em 2022.

Falcão e o produtor também disputam a guarda do filhos deles, Dennis, 6. Atualmente, o artista está com a guarda da criança desde abril, e Bárbara só pode visitá-lo com autorização.

Ela afirma que a criança está sofrendo por estar distante da mãe. "Meu filho deve estar sofrendo muito, mas não sei nem dizer como meu filho está agora. A última visita assistida foi neste final de semana, e ele não está bem. Ele pergunta quando vou voltar para casa, e eu não tenho resposta, não sei o que dizer. Eu quero a vida do meu filho de volta, a vida que ele merece ter, do lado da mãe. Não há como expressar a dor, o vazio que eu sinto diariamente. Ele [Dennins DJ] sabe que eu vou até o fim. Não vou abrir mão do meu filho".

Entenda

Bárbara e Dennis anunciaram o divórcio em 2021. Eles foram casados por 13 anos e juntos são pais de Dennis, de 6 anos.

Atualmente, Falcão acusa ex-marido de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e de mantê-la longe do filho. Ela já havia feito denúncia de violência doméstica, mas o inquérito foi arquivado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em 2022.

Na semana passada, a casa de Bárbara foi alvo de uma ação policial. Segundo ela, a polícia revistou a residência em busca de armas e drogas ilícitas, o que não foi encontrado.

Revista policial seria devido a acusação feita pelo produtor de que sua ex-esposa estaria envolvida com substância ilícitas. Por esse motivo, Bárbara teria perdido a guarda do filho. Os processos estão em segredo de Justiça e maiores detalhes não foram divulgados.

A advogada do músico diz que "todas as provas existentes constam nos processos em andamento que correm em segredo de justiça, como declarações, vídeos e fotos". "E com base nisto as decisões da justiça foram tomadas", diz Alexandra Ullmann.

Dennins também nega que tenha proibido Bárbara de ver o filho. Ele ainda negou que tenha relação com a revista feita pela polícia na casa da ex, e nega as agressões narradas por Bárbara.

O juiz da Vara de Violência Doméstica, a pedido do Ministério Público, arquivou o caso [relacionado à violência] por falta de provas em 2022. Infelizmente, ela voltou com essa história agora, talvez como uma forma de me expor ou tentar conseguir algo, já que não vem conseguindo reverter a questão da guarda. Eu sabia que correria esse risco. Sempre fui ameaçado e chantageado.

Dennins DJ

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.