Dois homens são presos por morte de ex-vocalista do Lostprophets em cadeia

Dois homens foram presos pelo assassinato de Ian Watkins, ex-vocalista do Lostprophets, achado sem vida dentro da cadeia de Wakefield, em West Yorkshire, na Inglaterra, ontem.

O que aconteceu

Presos são dois homens com idades de 25 e 43 anos. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados. As informações são do jornal The Guardian.

Watkins foi assassinado em um "ataque brutal e chocante", segundo a imprensa inglesa. "Ele foi morto da forma mais brutal possível. Foi uma cena horrível, com sangue por todo lado. Todos ficamos em choque absoluto com o ocorrido", disse ao tabloide Sun um funcionário da cadeia de Wakefield.

Detentos que mataram Watkins "ganharam pontos" com os outros encarcerados do presídio. De acordo com o Daily Star, os outros presos de Wakefield celebraram a morte do cantor, que havia sido condenado pelo crime de pedofilia. A motivação é que culpados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes "não são vistos com bons olhos por infratores que cometeram crimes comuns", explicou um agente penitenciário ao site inglês.

Após o ocorrido, a prisão de Wakefield foi isolada para retirar o corpo e identificar os responsáveis pela morte do cantor. O corpo do ex-vocalista da banda de heavy metal foi liberado para sepultamento.

Entenda

Ian Watkins cumpria pena de 29 anos. Ele foi condenado em dezembro de 2013, após admitir 13 crimes sexuais, incluindo pedofilia, tentativa de estupro de bebê de uma fã e pornografia infantil.

O artista foi atacado e esfaqueado no pescoço dentro da cadeia. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Em 2023, Watkins foi esfaqueado na mesma prisão, atacado por três presidiários. Ameaças contra ele eram comuns, devido aos crimes cometidos pelo músico.