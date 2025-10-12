Topo

Entretenimento

Diane Keaton: DiCaprio, Coppola, Jane Fonda e mais celebram legado da atriz; veja homenagens

São Paulo

12/10/2025 13h50

Steve Martin, Bette Midler, Reese Witherspoon, Leonardo DiCaprio e Francis Ford Coppola estão entre os grandes nomes de Hollywood que prestaram homenagens a Diane Keaton, que morreu neste sábado, 11, aos 79 anos. A causa da morte da artista não foi divulgada.

Conhecida por suas atuações inesquecíveis em filmes como O Poderoso Chefão (1972) e Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977), Keaton também ficou marcada como ícone do estilo e da moda, que usava como sinônimo da expressão de sua liberdade. Após o anúncio de sua morte, muitos colegas recorreram às redes sociais para demonstrar o carinho e a admiração pela artista.

Steve Martin, que contracenou com Keaton em O Pai da Noiva (1991), compartilhou o trecho de uma entrevista com ela e Martin Short. No trecho, Short pergunta: "Quem é mais sexy, eu ou Steve Martin?", e ela responde: "Ah, vocês dois são idiotas."

"Não sei quem postou isso primeiro, mas resume nosso relacionamento encantador com Diane", escreveu o ator.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Diane Keaton: DiCaprio, Coppola, Jane Fonda e mais celebram legado da atriz; veja homenagens

Joana Sanz exibe o físico 11 dias após parto: 'Bendita genética'; veja foto

Michelle diz que tem sentimentos por Shia em 'A Fazenda': 'Somos adultos'

Filha de Fátima Bernardes e William Bonner usa fantasia inspirada nos pais

'Altas Horas' celebra 25 anos com especial ao lado de Caetano Veloso e amigos

O Agente Secreto: Conheça atriz cotada para o Oscar e ídola de Wagner Moura

Maria de Fátima arruma emprego CLT na última semana

Woody Allen está 'perturbado' com morte de Diane Keaton, diz revista

Processo mostra benefícios de contrato de Lively para 'É Assim que Acaba'

Virginia diz que beijou 'uma pessoa só' após divórcio de Zé Felipe

Bruna Griphao mostra look após vestido polêmico: 'Hoje acertamos?'