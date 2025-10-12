Topo

Diane Keaton deixou fortuna equivalente a R$ 544 milhões, diz site

12/10/2025 21h26

Diane Keaton, renomada atriz de Hollywood que morreu neste sábado, 11, aos 79 anos de idade, tinha um patrimônio líquido estimado em US$ 100 milhões (o equivalente a R$ 544 milhões, na cotação atual).

A informação é do site especializado Page Six, que definiu-a como "uma habilidosa investidora imobiliária especializada em restaurar casas históricas".

O interesse por arquitetura e design fez com que a atriz comprasse diversas casas e mansões de alto valor ao longo das décadas, algumas das quais foram vendidas posteriormente.

Entre seus estilos favoritos estaria o colonial espanhol, o "revival" missionário e o estilo moderno do meio do século 20. De acordo com a revista People, no último mês de março Diane Keaton teria colocado à venda uma de suas casas pelo valor de US$ 29 milhões (cerca de R$ 158 milhões).

Quem vai ficar com a herança de Diane Keaton?

Até o momento, não houve comentário oficial da família sobre quem deve receber a fortuna da atriz. Diane era mãe de Dexter e Duke Keaton, de 29 anos e 25 anos de idade, respectivamente. Ambos foram adotados quando a atriz já estava na casa dos 50 anos, em 1996 e em 2001, e criados por ela.

