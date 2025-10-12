Topo

Debora Bloch brinca com David Junior na Globo: 'Acho que Odete pegaria'

Debora Bloch brincou que Odete Roitman "pegaria" David Junior - Reprodução/TV Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

12/10/2025 19h14

Debora Bloch, 62, brincou que sua personagem em "Vale Tudo", Odete Roitman, "pegaria" o ator David Junior, 39.

O que aconteceu

Bloch brincou com a fama de "pegadora" de Odete. Durante participação como jurada artística no Dança dos Famosos, do Domingão com Huck (Globo), a atriz elogiou a apresentação de David ao som de funk.

Sem papas na língua, Debora disparou: "Eu acho que Odete pegaria", e arrancou risadas do ator, do apresentador Luciano Huck e da plateia.

Atriz completou os elogios à performance de David e deu nota 10. "Meu bem, com esse quadril! A gente vê quando o funk tá no quadril da pessoa. É uma beleza".

Debora Bloch interpreta Odete Roitman no remake de "Vale Tudo". Na trama, a vilã fez sucesso não apenas pelas maldades, mas também pelos vários romances vividos ao longo dos capítulos.

