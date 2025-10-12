'A obra musical mais bonita que já foi escrita', segundo Dave Grohl
Dave Grohl, 56, ícone do Nirvana e vocalista do Foo Fighters, surpreendeu os fãs ao revelar uma de suas músicas favoritas não vem do rock ou do punk, mas sim de um clássico suave dos anos 1970: "Never Let Her Slip Away", de Andrew Gold.
O que aconteceu
O músico já explicou que sua formação musical veio de um repertório amplo — moldado ainda na infância, ouvindo rádio AM no carro, com artistas como Phoebe Snow, Carly Simon e 10cc. Em entrevista ao podcast WTF, de Mark Maron, em 2013, ele mencionou a canção de Andrew Gold como um de suas favoritas.
'Never Let Her Slip Away', de Andrew Gold. Juro por Deus, essa música não é um grande sucesso nos Estados Unidos, mas é a obra musical mais linda já escrita Dave Grohl, ao podcast WTF
Por que ela é especial
Grohl elogiou o arranjo da canção e destacou o rigor técnico por trás de sua aparente simplicidade. "O som do teclado talvez pareça cafona hoje, mas melodicamente é uma das músicas mais sofisticadas que já ouvi na vida. Você precisa ouvir. Vai te explodir a cabeça", disse o vocalista do Foo Fighters.
O músico aproveitou para criticar o preconceito com músicas populares e defendeu o prazer de ouvir sem restrições.
Existe essa sensação estranha de culpa por gostar do que é popular, e eu acho isso perigoso. Quando você era jovem, deitado no chão do seu quarto, não havia culpa nenhuma Dave Grohl