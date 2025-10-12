Dança dos Famosos: veja quem avançou e quem vai para a repescagem

Classificação para Splash, em São Paulo

A última rodada da fase classificatória do Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, hoje, resultou na classificação de três duplas, enquanto outras três vão disputar a repescagem.

O que aconteceu

Quem avançou de fase: Silvero Pereira, David Junior e Duda Santos.

Quem vai disputar a repescagem: Richarlyson, Rodrigo Faro e Tereza Seiblitz.

Gracyanne Barbosa, que era do grupo B, se machucou e deixou a competição. Luciano Huck a convidou para retornar ao Dança na edição de 2026.

Grupo A

O grupo A se apresentou na semana passada ao ritmo de funk. Sete duplas se enfrentaram.

Quem avançou: Lucas Leto, Manu Bahtidão e Allan Souza Lima se destacaram e seguem direto para a próxima fase.

Quatro famosos foram para a repescagem: Nicole Bahls, Wanessa Camargo, Álvaro e Luan Pereira.

Duplas que foram para repescagem dos grupos A e B vão se enfrentar. Os confrontos deverão ocorrer no próximo domingo e apenas duas duplas deverão avançar de fase.