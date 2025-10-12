Mansão de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira no Rio tem 1.700 m²; conheça

De Splash, em São Paulo

A atriz Paolla Oliveira e o cantor Diogo Nogueira vivem na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A artista está se despedindo da personagem Heleninha, de "Vale Tudo" (Globo).

Como é a mansão do casal

O imóvel tem 1.700 m². A residência está "abraçada" pela vegetação nativa carioca.

Projeto de arquitetura é assinado por Aurora Grei e Carla Napolião, com design de interiores por Andrea Eiras.

Imóvel foi planejado com ambientes integrados e grandes painéis de vidro que promovem a conexão entre os ambientes.

Paolla Oliveira vive em casa de 1,7 mil metros quadrados Imagem: Reprodução/Instagram/@auroragreiarquitetura/@brescianifotoarq

Casa é a realização de um sonho para Paolla, após um incêndio atingir a casa antiga da atriz. Uma peça que sobreviveu ao fogo é uma fotografia de Almir Reis, um registro da Praia Vermelha (Rio de Janeiro).

Paolla Oliveira mora no Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/Instagram/@auroragreiarquitetura/@brescianifotoarq

Quarto do casal possui paleta de cores claras e texturas naturais.

Paolla mantém um espaço reservado na varanda de seu quarto para um altar ecumênico.

Área externa tem piscina e espaço gourmet.