Topo

Entretenimento

Bruna Griphao mostra look após vestido polêmico: 'Hoje acertamos?'

Bruna Griphao mostra vestido para ir a ensaio do Salgueiro - Reprodução/Instagram
Bruna Griphao mostra vestido para ir a ensaio do Salgueiro Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, em São Paulo

12/10/2025 09h03Atualizada em 12/10/2025 09h31

Bruna Griphao, 26, mostrou o vestido escolhido para o ensaio do Salgueiro após ser criticada por outro look na sexta-feira.

O que aconteceu

A roupa usada pela atriz no casamento de Lexa e Ricardo Vianna foi muito criticada nas redes sociais. Griphao concordou com as críticas e disse que o vestido era horrível.

À noite, a ex-BBB se arrumou para o ensaio da escola onde será musa, e comparou os looks. "E hoje acertamos?", questionou na legenda do Instagram — onde, dessa vez, recebeu muitos elogios.

O designer das duas roupas foi a mesma pessoa: Marcio Ferreira. Ontem ele defendeu a peça usada no casamento. "Pegam uma pessoa chegando no casamento, com uma cara de desesperada, desajeitada, bem diferente da foto que a gente fez dela quando saiu pronta, numa sexta-feira chuvosa... Ninguém consegue chegar impecável em lugar nenhum", disse em entrevista ao gshow.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Virginia diz que beijou 'uma pessoa só' após divórcio de Zé Felipe

Bruna Griphao mostra look após vestido polêmico: 'Hoje acertamos?'

Zé Felipe assiste a show de Ana Castela 'escondido' em São Paulo

Virginia está disposta a dar nova chance a Vini: 'Se for para ser, vai ser'

Vencedora do Oscar, Diane Keaton teve parceria com Woody Allen

Gagliasso se emociona com papel de vítima da ditadura após viver torturador

'A obra musical mais bonita que já foi escrita', segundo Dave Grohl

Quem é Manim Vaqueiro, cantor que flertou com Virginia Fonseca

Por que Virginia Fonseca não posta aos domingos?

Mansão de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira no Rio tem 1.700 m²; conheça

Caetano Veloso diz que filhos foram 'atraídos' pela igreja evangélica