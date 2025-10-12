Processo mostra benefícios de contrato de Lively para 'É Assim que Acaba'

Um contrato cheio de benefícios oferecido a Blake Lively para o filme "É Assim Que Acaba" foi divulgado como parte do processo judicial envolvendo a atriz e o diretor e protagonista da produção, Justin Baldoni.

O que aconteceu

O contrato não chegou a ser assinado pela atriz, mas incluia algumas regalias e prêmios pelo desempenho no Oscar. Os rascunhos do documento foram obtidos pela revista People.

Blake Lively deveria receber US$ 100 mil caso fosse indicada a Oscar, e o valor dobraria, se levasse a estatueta para casa. Além disso, ela poderia ganhar US$ 75 mil para disputar o Globo de Ouro, mais US$ 100 mil se ganhasse, US$ 50 mil por concorrer ao SAG Award e mais US$ 75 mil em caso de vitória. No entanto, o filme não recebeu nenhuma indicação nas premiações citadas.

A artista ainda teria direito a US$ 250 mil a cada vez que o longa-metragem batesse metas de vendas na bilheteria, com base no orçamento do projeto. O documento ainda oferecia US$ 1500 para contratar um assistente, um motorista particular, uso exclusivo de um trailer durante as gravações e mais US$ 1000 semanais para alimentação.

O contrato proibia que a atriz e os produtores do filme fossem ao tribunal para solucionar questões relacionadas ao longa. As questões jurídicas deveriam ser resolvidas pela arbitragem confidencial em Los Angeles.