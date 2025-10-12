Atriz de 'Duna' conta que colega 'idiota' gritou com ela durante filmagens

Rebecca Ferguson, de "Duna", detalhou um conflito com um ator "idiota" que a fez chorar em set de filmagem.

O que aconteceu

Em entrevista ao jornal The Times UK, a atriz Rebecca Ferguson, conhecida por "Missão: Impossível" e "Duna", contou detalhes sobre um confronto verbal com um colega de elenco, a quem se referiu publicamente como "idiota", e que a levou a abandonar o set durante as filmagens de um projeto não identificado.

A atriz disse que o ator em questão a insultou diretamente, questionando "Você se chama de atriz?" em meio a gritos. A situação a fez se sentir "aterrorizada", mas a motivou a revidar. "Olhei para essa pessoa e disse: 'Você pode ir para o inferno. Vou atuar para uma bola de tênis. Nunca mais quero ver você'", relatou Ferguson. No dia seguinte, ela exigiu que o colega fosse removido da cena.

Questionada se teve algum retorno do ator após suas declarações virarem notícia, Ferguson afirmou que não e que "não se importa" com isso, acrescentando ter ciência de que outras pessoas também tiveram experiências negativas ao trabalhar com ele. No entanto, a atriz admitiu que a situação era "complexa" e que ela própria "não estava isenta de culpa".

Sobre sua própria postura, refletiu: "Vou jogar alguém debaixo do ônibus na frente de toda uma equipe para provar um ponto. Não aplaudo meu próprio comportamento nisso". Ela contextualizou o dilema enfrentado por atores ao se defenderem em um ambiente de trabalho delicado, onde há risco de serem substituídos.