Topo

Entretenimento

Atriz de 'Duna' conta que colega 'idiota' gritou com ela durante filmagens

Rebecca Ferguson em "Duna" - Divulgação
Rebecca Ferguson em 'Duna' Imagem: Divulgação
do UOL

De Splash, em São Paulo

12/10/2025 18h46

Rebecca Ferguson, de "Duna", detalhou um conflito com um ator "idiota" que a fez chorar em set de filmagem.

O que aconteceu

Relacionadas

Diane Keaton trabalhou até 2023 e não quis aposentar: 'Nem penso nisso'

O Agente Secreto: Conheça atriz cotada para o Oscar e ídola de Wagner Moura

Por que este filme sobre guerra nuclear merece a sua atenção?

Em entrevista ao jornal The Times UK, a atriz Rebecca Ferguson, conhecida por "Missão: Impossível" e "Duna", contou detalhes sobre um confronto verbal com um colega de elenco, a quem se referiu publicamente como "idiota", e que a levou a abandonar o set durante as filmagens de um projeto não identificado.

A atriz disse que o ator em questão a insultou diretamente, questionando "Você se chama de atriz?" em meio a gritos. A situação a fez se sentir "aterrorizada", mas a motivou a revidar. "Olhei para essa pessoa e disse: 'Você pode ir para o inferno. Vou atuar para uma bola de tênis. Nunca mais quero ver você'", relatou Ferguson. No dia seguinte, ela exigiu que o colega fosse removido da cena.

Questionada se teve algum retorno do ator após suas declarações virarem notícia, Ferguson afirmou que não e que "não se importa" com isso, acrescentando ter ciência de que outras pessoas também tiveram experiências negativas ao trabalhar com ele. No entanto, a atriz admitiu que a situação era "complexa" e que ela própria "não estava isenta de culpa".

Sobre sua própria postura, refletiu: "Vou jogar alguém debaixo do ônibus na frente de toda uma equipe para provar um ponto. Não aplaudo meu próprio comportamento nisso". Ela contextualizou o dilema enfrentado por atores ao se defenderem em um ambiente de trabalho delicado, onde há risco de serem substituídos.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

Atriz de 'Duna' conta que colega 'idiota' gritou com ela durante filmagens

Diane Keaton teve 'piora súbita' e passou últimos meses de vida ao lado da família, diz revista

Tiago Iorc é internado às pressas com hérnia de disco e faz alerta

Wallas Arrais vence Prova de Fogo em A Fazenda e pode usar poder de Lampião

Tiago Iorc é internado às pressas e desabafa: 'A conta chegou sem dó'

Dois homens são presos por morte de ex-vocalista do Lostprophets em cadeia

Tratando-se contra um câncer, Val Marchiori posta vídeo cortando o cabelo

Katy Perry é flagrada aos beijos com Justin Trudeau

Amiga dá detalhes dos últimos dias de Diane Keaton

Fernanda Motta sobre câncer de mama raro: 'Não vi a doença como castigo'

Bruna Marquezine exibe barriga chapada em dia de praia no Rio