Ana Castela beija Zé Felipe em público e suposto gesto obsceno rouba cena

Ana Castela e Zé Felipe deram o primeiro selinho em público - Reprodução/SBT
Ana Castela e Zé Felipe deram o primeiro selinho em público Imagem: Reprodução/SBT
Colaboração para Splash, em São Paulo

12/10/2025 19h54Atualizada em 12/10/2025 20h43

Zé Felipe, 27, e Ana Castela, 21, deram o primeiro beijo em público, mas não assumiram o romance.

O que aconteceu

Ana e Zé deram selinho e admitiram que estão se conhecendo melhor, mas não disseram se já é namoro. O momento foi durante gravação para o programa Domingo Legal (SBT), que deve ir ao ar na próxima semana.

Cantores também apresentaram a música que lançaram juntos, "Sua Boca Mente". Em determinado momento, Zé dá um beijo no ombro de Ana em demonstração de carinho.

Durante selinho em Zé Felipe, dedo do meio de Ana Castela em suposto gesto obsceno chamou atenção do público. "E o dedo dela de foda***", disse uma seguidora. "O dedo da Ana já deu recado pros haters", falou outra. "O dedo da Ana para quem critica", opinou mais uma.

ana - Reprodução/SBT - Reprodução/SBT
Dedo de Ana Castela, em suposto gesto obsceno, chamou atenção
Imagem: Reprodução/SBT

Suposto romance é especulado pelos fãs dos dois. Há vários dias eles têm compartilhado fotos juntos e em clima de romance. Porém, o que para muitos fãs seria indicativo de namoro, há quem especule ser apenas marketing para divulgar a parceria musical deles, "Sua Boca Mente".

Zé Felipe está oficialmente solteiro desde o fim do casamento com Virginia Fonseca. Recentemente, o cantor disse em entrevista que não está namorando, mas ressaltou que o coração está "batendo forte".

Ana Castela, por sua vez, viveu um relacionamento de idas e vindas com Gustavo Mioto. Os dois anunciaram o término definitivo no final do ano passado.

