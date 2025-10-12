Topo

Amiga dá detalhes dos últimos dias de Diane Keaton

Amiga dá detalhes dos últimos dias de Diane Keaton Imagem: Rachel Luna/Getty Images/AFP
Colaboração para Splash, em São Paulo

12/10/2025 15h58Atualizada em 12/10/2025 16h05

Diane Keaton morreu ontem, aos 79 anos, na Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo pessoas próximas, a saúde da artista havia piorado nos últimos meses.

O que aconteceu

Carole, uma amiga próxima da atriz, contou como foi seu último encontro com Diane, semanas antes de sua morte. "Eu a encontrei duas ou três semanas atrás e ela estava muito magra. Tinha perdido muito peso. (...) Fiquei um pouco impressionada com quanto peso ela tinha perdido", disse em entrevista à People.

Segundo amigas e fontes ouvidas pela People, a saúde da artista piorou de maneira surpreendente. "Foi tão inesperado, especialmente para alguém com tanta força e alegria".

Morte foi confirmada por um porta-voz da família de Diane. A causa do óbito, no entanto, não foi divulgada.

