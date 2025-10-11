Virginia tem insônia e publica mensagens religiosas após affair com Vini Jr

Virginia Fonseca, 27, fez algumas publicações nas redes sociais desde que o romance com Vini Jr., 25, chegou ao fim.

O que aconteceu

Na madrugada de ontem, a influenciador publicou uma mensagem religiosa, e alguns fãs acreditam que seja uma indireta para o jogador de futebol. "Tem guerra que não é sua! É do Senhor, e Ele nunca perde", disse.

Após Vini Jr. compartilhar um pedido de desculpa para a Virginia, ela se pronunciou de forma discreta. Sem citar o nome do atleta, postou uma mensagem com tom religioso. "Senhor, entrego meu caminho a ti e declaro que cada decisão que eu tomar hoje será conforme a tua vontade", publicou, citando um trecho de Provérbios 3:5-6.

No mesmo dia, a empresária ainda disse que não conseguia dormir direito, sem explicar o motivo. "Eu estou com um sono surreal, gente. Surreal. Muito, muito sono. Não dormi nada essa noite, dormindo e acordando a noite inteira", disse.

Além disso, ela apareceu nos Stories do Instagram cantando a música "Meu coração não é mais seu", de seu ex-cunhado, Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe.