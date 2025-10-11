Topo

Virginia promove festa para crianças na quadra da Grande Rio e leva filhos

Virginia Fonseca foi com os filhos à festa do Dia das Crianças na quadra da Grande Rio
Virginia Fonseca foi com os filhos à festa do Dia das Crianças na quadra da Grande Rio Imagem: Reprodução/Rafael Arantes
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

11/10/2025 18h59

Virginia Fonseca promoveu, neste sábado (11), uma festa para o Dia das Crianças na quadra da Grande Rio, escola da qual ela é rainha de bateria, e levou o filhos para a celebração.

O que aconteceu

Fonseca foi para o evento na companhia de Maria Alice, 4, Maria Flor, 2, e José Leonardo, 1. O evento aconteceu na quadra da Grande Rio, que fica em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Festa reuniu diversas crianças que integram a Pimpolhos da Grande Rio. A quadra da agremiação foi decorada com brinquedos para os pequenos se divertirem, além de comida. Cerca de 2 mil pessoas participaram do evento entre crianças e familiares da comunidade

Virginia e os filhos usaram blusas com as cores e a marca da Grande Rio. "Queria que esse dia fosse repleto de sorrisos, brincadeiras e muito amor. Foi uma honra celebrar o Dia das Crianças junto com a Grande Rio e a Pimpolhos, que fazem um trabalho lindo pela comunidade", declarou a famosa.

Virginia Fonseca foi com os filhos à festa do Dia das Crianças na quadra da Grande Rio
Virginia Fonseca foi com os filhos à festa do Dia das Crianças na quadra da Grande Rio
Imagem: Reprodução/Ewerton Pereira

Filhas de Virginia foram chamadas de "princesas" pela agremiação. "A rainha e as princesas já chegaram pra nossa festa de Dia das Crianças par a Pimpolhos da Grande Rio", escreveu a escola em postagem no Instagram em que aparecem Fonseca, Maria Alice e Maria Flor.

Virginia Fonseca vai estrear como rainha de bateria no Carnaval 2026. A influenciadora vai substituir Paolla Oliveira à frente da bateria da Grande Rio.

