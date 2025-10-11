Topo

Virginia Fonseca exibe decote em foto e ganha curtida de Vini Jr.

Virginia
Virginia
do UOL

De Splash, em São Paulo

11/10/2025 13h41Atualizada em 11/10/2025 13h41

Virginia Fonseca, 26, postou uma foto no espelho e ganhou uma curtida de Vini Jr, 25. Os dois estavam vivendo um affair, que acabou após uma modelo vazar conversas com o jogador.

O que aconteceu

Virginia apareceu com um cropped preto decotado. "Bom dia sabadão!!!!", escreveu.

Affair e término

O colunista Leo Dias divulgou uma troca de mensagens entre Vini Jr. e outra influenciadora na segunda-feira (6). Em uma conversa no WhatsApp, Vini elogia a influenciadora Day Magalhães e os dois combinam encontros na Espanha.

A assessoria de Virginia destacou que ela e o jogador "não tinham nada sério". Nos dias anteriores, a influenciadora postou uma série de registros na casa de Vini, em Madrid. Ela também foi a um jogo do Real Madrid prestigiar o atleta e posou usando uma camisa autografada, com o nome dele. Vini Jr., por sua vez, publicou ontem um TikTok dançando ao lado da influenciadora.

Após Virginia confirmar o fim do romance, Vini pediu desculpas publicamente. "Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei", escreveu.

Vini Jr. compartilhou pronunciamento após rompimento com Virginia Fonseca
Vini Jr. compartilhou pronunciamento após rompimento com Virginia Fonseca
Imagem: Reprodução/Instagram

Os rumores de que os dois estavam tendo um romance começaram em julho. Na época, o jogador fez uma grande festa de aniversário no Rio de Janeiro, em que Virginia marcou presença.

