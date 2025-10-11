Topo

'Vale Tudo' hoje (11): veja resumo do capítulo deste sábado

Marieta (Cacá Ottoni), Poliana (Matheus Nachtergaele), Raquel (Taís Araujo), Ivan (Renato Góes) e Freitas (Luis Lobianco) assistem ao casamento de Luciano (Licínio Januário) e Daniela (Jessica Marques) em Vale Tudo - Fábio Rocha/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

11/10/2025 08h00

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (11) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Celina avisa a Afonso e Solange que os exames de Leonardo estão bons e que o transplante será realizado. Sardinha debocha de Maria de Fátima quando ela pede emprego na Tomorrow. Raquel se nega a contratar Maria de Fátima para trabalhar na Paladar. Maria de Fátima deixa o apart-hotel. Daniela e Luciano se casam. Solange avisa a Afonso que Leonardo sofreu nova convulsão. Fernando acalma Solange.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

