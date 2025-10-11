Último episódio de 'Vale Tudo' terá introdução de novo personagem; entenda

No desfecho de "Vale Tudo", o elenco ganhará um reforço: um novo personagem se juntará à trama de Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond). Embora os detalhes dos últimos capítulos sejam mantidos em sigilo, algumas cenas-chave foram reveladas pela Globo.

Após o nascimento de seu filho, Salvador, a vilã deixará o bebê sob os cuidados de Raquel (Taís Araujo). No episódio final, ela reaparecerá em um haras, ao lado de César, do misterioso Carvana (o novo personagem) e de Olavo (Ricardo Teodoro).

A introdução de Carvana na trama acontecerá antes, em uma interação com Fátima na padaria onde ela consegue um emprego como atendente.

A nova trama resgata uma memória da versão original de 1988. Naquela ocasião, após a morte de Odete, César viajou para a Europa e se envolveu com um príncipe italiano. No entanto, o rapaz, que aspirava uma carreira política, precisava de uma esposa para manter as aparências. César então retornou ao Brasil, apresentou-o a Fátima, e ela aceitou o papel de esposa de fachada, deixando seu filho com Raquel. O trio partiu junto, encerrando a história dessa forma.