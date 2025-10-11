Topo

Show de Dua Lipa no Rio muda de local e setores serão realocados

11/10/2025 13h21

A produtora Live Nation acaba de anunciar que o show da cantora britânica Dua Lipa no Rio de Janeiro, em 22 de novembro, ocorrerá em um novo local: a apresentação foi transferida do Estádio Nilton Santos para a Área Externa da Farmasi Arena, na zona oeste da capital fluminense.

De acordo com a organização, a mudança foi feita para "acomodar uma partida do Botafogo que foi marcada para o estádio". Não haverá mudança na data e todos os ingressos permanecem válidos.

Por conta da mudança, alguns dos setores escolhidos no momento da compra serão realocados. Pista e Pista Premium não terão alteração. Os ingressos da Cadeira Inferior serão realocados para a Pista Premium, enquanto Cadeira Superior e Cadeira Sul serão realocados para a Pista.

Também há a possibilidade de optar pelo cancelamento e solicitar o reembolso. Veja o passo a passo aqui.

Dua Lipa, que já se apresentou no Rock in Rio e em São Paulo em 2022, trará ao Brasil a turnê Radical Optimism. A artista também se apresentará em São Paulo, no dia 15 de novembro, no MorumBIS. Ainda há ingressos disponíveis.

