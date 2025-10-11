Topo

'Talento': irmã relembra detalhes da morte precoce de atriz de 'A Viagem'

Chris Pitsch, atriz de "A Viagem", faleceu precocemente - Arquivo pessoal
Chris Pitsch, atriz de 'A Viagem', faleceu precocemente Imagem: Arquivo pessoal
Clara Ribeiro

São Paulo

11/10/2025

Em "A Viagem", Chris Pitsch interpretou Bárbara, funcionária da videolocadora de Diná (Christiane Torloni) e integrante da banda de Zeca. Com carreira promissora, a atriz morreu precocemente em 1995. A seguir, Splash relembra o que aconteceu.

Trajetória breve

Chris Pitsch começou a atuar ainda criança. Esteve na peça "Pássaro de Fogo", de Sebastião Apolônio (1980), e anos depois em "Draculinha - A Vida Acidentada de um Vampirinho" (1992), de Carlos Queiróz Telles e Eneás Carlos Pereira.

Foi o trabalho nesta última peça que chamou a atenção de Solange Castro Neves, colaboradora de Ivani Ribeiro, autora de "A Viagem". O convite para a novela veio logo depois do espetáculo, e Chris se mudou para o Rio. Seu sobrenome artístico, Pitsch, foi uma homenagem ao namorado

Sua única participação na TV foi justamente em "A Viagem" (1994). Sua carreira foi interrompida cerca de um ano após finalizar as gravações da trama espírita.

Bárbara (Chris Pitsch) em 'A Viagem' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Bárbara (Chris Pitsch) em 'A Viagem'
Imagem: Reprodução/Globo

Vítima de um infarto fulminante, Chris morreu aos 24 anos. Desde os 14, ela convivia com uma cardiopatia congênita, uma malformação no coração presente desde o nascimento.

Chris estava sozinha em casa, em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, quando passou mal. Ela foi encontrada desmaiada pelo pai e pelo namorado dela, Beto. A fatalidade aconteceu enquanto ela recebia a família para uma temporada. "O mais curioso desta história é que o pai, a mãe e o padrasto, que são de São Paulo, estavam todos no Rio neste dia", relembra a personal trainer Lubianca Pagliuca Cavedini dos Santos, uma das irmãs de Chris, ao jornal O Globo.

A Chris era uma pessoa muito alegre, piadista, com vida cultural intensa. Ela adorava teatro, cinema e sempre demonstrou talento para atuação. Desde pequena já preparava peças para apresentar aos pais e adorava brincar disso. Uma vez, ela foi para a Disney e voltou cheia de apetrechos, como sangue falso e dentaduras... Lubianca Pagliuca, irmã de Chris Pitsch, ao O Globo

Eduardo Felippe, Gerson Steves, Walter Verve, Chris Pitsch em cena de "A Viagem" - Bazilio Calazans/TV Globo - Bazilio Calazans/TV Globo
Eduardo Felippe, Gerson Steves, Walter Verve, Chris Pitsch em cena de "A Viagem"
Imagem: Bazilio Calazans/TV Globo

Relação familiar e lembranças

Lubianca e Chris cresceram juntas, embora não tivessem laços biológicos. O pai de Lubianca, José Camilo, se casou com Lindaura, mãe da atriz. Cada um tinha dois filhos e, juntos, tiveram mais quatro.

Segundo a personal, a irmã estava cheia de planos, tanto pessoais quanto profissionais. "Ela estava feliz da vida, pelo trabalho e pela relação com o Beto. Morreu realizando um sonho", afirmou.

A mãe dela, que é minha madrasta, mas considero mãe, sofreu muito e não consegue ver a novela até hoje. O que deu força para ela foram os meus irmãos. Eu assisto à reprise e fico com muita saudade. Eu e Chris éramos muito grudadas. Lubianca Pagliuca, irmã de Chris Pitsch, ao O Globo

