'Ruptura' é ficção? Nos tornamos nossos próprios chefes carrascos

Arapê Malik

De Splash, em São Paulo

11/10/2025 05h30

Você já parou para pensar que horas o seu trabalho realmente acaba? A série "Ruptura" (Apple+) mergulha de cabeça em uma das questões mais urgentes da nossa geração: a demolição completa da fronteira entre a vida profissional e a vida pessoal.

No vídeo de hoje, Arapê Malik investiga como tudo foi redesenhado para que a gente nunca pare de trabalhar: a cultura do "sempre online", os escritórios que parecem a sala da nossa casa e cidades como São Paulo.

Não é só sobre home office ou notificações no celular, é sobre um sistema que nos transformou em funcionários de tempo integral da nossa própria vida. Arapê Malik

Essa rotina de trabalho infinita se conecta à epidemia de Burnout, ansiedade e outras síndromes que definem o nosso tempo. Com uma ajuda do filósofo Byung-Chul Han e seu conceito de "Sociedade do Cansaço", Arapê explica por que nos tornamos nossos próprios chefes carrascos e como a tecnologia, vendida como ferramenta de liberdade, muitas vezes se torna nossa coleira digital.

