Bilionário e filho de miss: quem é empresário que se casa com Franciny

A influenciadora Franciny Ehlke, 26, se casa hoje com o empresário bilionário Tony Maleh, 36, na Costa Amalfitana, na Itália. Saiba quem é ele.

Quem é Tony Maleh

Antoine Maleh, mais conhecido como Tony, é empresário e discreto em relação a sua vida pessoal. Nas redes sociais, ele tem apenas cinco fotos.

Tony é filho de Ana Elisa Flores, que foi Miss Brasil em 1984. Nas redes, a mãe do empresário mostra que aprova o relacionamento do filho e faz declarações para a nora.

Desde 2014, ele investe em empresas e tem negócios no ramo de saúde e tecnologia. Ao todo, ele está em 62 empresas, incluindo suas próprias e as que ele apenas investe.

Maleh tem um faturamento estimado de R$ 1,6 bilhão. Ele já foi casado anteriormente e teve um filho com a antiga esposa.

Tony e Franciny se conheceram em Valinhos, onde os dois têm fazendas.