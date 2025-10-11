O que esperar da quarta temporada de Invencível?

O público que lotou o palco principal da New York Comic Con 2025, teve o que esperava, e também o que não esperava, do painel de Invincible (Invencível).

O encontro reuniu o criador da série, Robert Kirkman, e os atores Steven Yeun (voz de Mark Grayson) e Gillian Jacobs (Eve), em uma conversa divertida, cheia de brincadeiras internas e pequenas pistas sobre o que vem por aí na quarta temporada da animação da Prime Video.

O que aconteceu

Ao contrário das temporadas anteriores, a nova fase começa com o relacionamento de Mark e Eve em um momento de estabilidade, algo raro no universo de Invincible. Segundo Kirkman, esse equilíbrio inicial vai contrastar com uma escalada de crises e ameaças. "Queremos manter a intimidade e o realismo emocional mesmo quando tudo está desmoronando ao redor", explicou o criador.

A equipe ressaltou que a série continuará buscando performances emocionalmente precisas, mesmo em meio às batalhas épicas que caracterizam a trama. O resultado, segundo o time criativo, é uma combinação de realismo afetivo e ação grandiosa, a marca registrada de Invincible.

A introdução de Thrag, um dos personagens mais temidos dos quadrinhos, promete elevar o nível de tensão e violência. A confirmação de Lee Pace como Thrag foi recebida com aplausos e gritos no auditório. O desempenho do ator foi descrito como "poder contido, calculista, com uma raiva subterrânea prestes a explodir".

Outro retorno muito aguardado é o de Battle Beast, com a voz de Michael Dorn, inspirado no personagem Worf de Star Trek. De acordo com a equipe, os fãs podem esperar confrontos significativos e intensos.

A dublagem da série continua sendo um desafio técnico: os atores gravam separadamente, muitas vezes sem contracenar uns com os outros. A diretora de voz Meredith Layne coordena as sessões e ajusta a intensidade das falas na fase de ADR, quando os áudios são refinados para casar com a animação final.

A equipe reafirmou o compromisso com a fidelidade ao material original de Invincible, publicado pela Image Comics. "Se não está quebrado, não conserte", disse Kirkman, resumindo a filosofia da adaptação.

No entanto, a quarta temporada trará elementos inéditos, usados com moderação, para expandir a narrativa sem descaracterizar os personagens.

Por questões de direitos autorais, certos crossovers e participações especiais, como o personagem Spawn, devem continuar ausentes. Em contrapartida, haverá ajustes de representatividade, com um aumento deliberado na presença de personagens femininas, equilibrando o elenco para algo próximo de 50%, uma decisão influenciada pela conscientização sobre o desequilíbrio histórico nos quadrinhos originais.

A quarta temporada estreia em março de 2026. As três primeiras temporadas estão disponíveis no Prime Video.