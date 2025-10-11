Namorada de Charlie Hunnam impôs regra para ator viver assassino em série

Charlie Hunnam, 45, ator que vive Ed Gein na série "Monstro: A História de Ed Gein", revelou que a namorada, Morgana McNelis, 42, estabeleceu uma condição para que ele aceitasse o papel do criminoso na produção da Netflix.

O que aconteceu

O astro explicou que a regra imposta pela companheira vale para todos os seus trabalhos. Em entrevista ao portal E! News, ele contou que deve se dedicar completamente ao personagem, mas, ao final das filmagens, precisa tirar uma folga para se desligar completamente da função.

Ela fica chateada quando me vê chegando em casa meio fechado após me afastar de um papel. Então, ela me disse, há uns anos: 'aqui está a regra do nosso relacionamento: você vai trabalhar, seja egoísta ao máximo, mas depois tire uma folga, porque quando você chegar em casa, é melhor que esteja pronto para mim'. Charlie Hunnam

O ator considerou a exigência "completamente justa e realmente adorável" e afirmou que agora segue o conselho à risca, tirando pelo menos uma semana de descanso entre um trabalho e outro.