Morre Diane Keaton, atriz vencedora do Oscar, aos 79 anos

Diane Keaton - Getty Images
Diane Keaton Imagem: Getty Images
Colaboração para Splash, em São Paulo

11/10/2025 16h03

A atriz Diane Keaton morreu neste sábado, aos 79 anos, na Califórnia, nos Estados Unidos. A causa da morte não foi divulgada. As informações são da revista People.

Nome consagrado de Hollywood, Keaton venceu o Oscar de melhor atriz em 1977 pelo papel no filme "Annie Hall".

Diane Keaton nasceu na Califórnia no dia 5 de janeiro de 1946. Ela começou sua carreira no teatro e fez sua estreia no cinema como figurante em "As Mil Faces do Amor", em 1970. Trabalhou em grandes produções como "O Poderoso Chefão".Em 1977, viveu a personagem-título de "Annie Hall", que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz

Em atualização...

