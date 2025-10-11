Os quatro melhores filmes da história (e um bônus), segundo Matt Damon

Ator, roteirista e produtor, dono Oscar de Melhor Roteiro Original por "Gênio Indomável", Matt Damon, 55, tem quase quatro décadas de carreira. É destaque em grandes produções como "O Resgate do Soldado Ryan" (1998), "Os Infiltrados" (2006), "Perdido em Marte" (2015), além da franquia "Bourne". Em entrevista ao Letterboxd, o astro escolheu seus quatro filmes favoritos de todos os tempos.

'O Poderoso Chefão' - Partes 1 (1972) e 2 (1974)

"Então vou dizer O Poderoso Chefão 1 e 2 como se fossem um só filme, só pra dar uma trapaceada". Considerada uma das maiores sagas da história do cinema, a trilogia dirigida por Francis Ford Coppola acompanha a ascensão e a queda da família Corleone. As duas primeiras partes exploram a transição do poder dentro da máfia. Onde assistir: "Poderoso Chefão I": UOL Play; "Poderoso Chefão II": Paramount+, Netflix, Globoplay Mercado Play, Apple TV+

Marlon Brando em 'O Poderoso Chefão' Imagem: Divulgação

'Fuga à Meia-Noite' (1988)

"O Ben [Affleck] e eu sempre amamos Fuga à Meia-Noite, então quero colocar uma comédia na lista". Nesta comédia policial de Martin Brest, Robert De Niro interpreta Jack Walsh, um caçador de recompensas que precisa escoltar um contador fugitivo através dos Estados Unidos enquanto é perseguido pela máfia e pelo FBI. Onde assistir: Apple TV+ ou alugar no Prime Video.

Jack Kehoe em Fuga à Meia-Noite (1988) Imagem: Divulgação/IMDb

'Pulp Fiction: Tempo de Violência' (1994)

Eu estava na estreia de Pulp Fiction no Mann's Chinese Theatre, em 1994. Foi como estar em um show de Rock and Roll. Aquilo nos deixou empolgadíssimos com o que o cinema pode fazer. Foi, sem dúvida, um dos grandes momentos da minha vida como espectador Matt Damon

O cultuado filme de Quentin Tarantino revolucionou o cinema nos anos 1990 com sua narrativa não linear, diálogos afiados e trilha sonora icônica. A trama entrelaça as histórias de assassinos, boxeadores e criminosos em uma Los Angeles violenta e cheia de estilo. Onde assistir: Mercado Play, Netflix, Paramount+

John Travolta e Samuel L. Jackson em "Pulp Fiction: Tempo de Violência" (1994) Imagem: Reprodução

'Tubarão' (1975)

"Você tem que colocar Tubarão aí. Quero dizer? eu preciso incluir um dos filmes do Steven [Spielberg]", disse Matt Damon. Clássico de Steven Spielberg, o filme narra o terror vivido por um pacato balneário ameaçado por um enorme tubarão branco. Com uma combinação precisa de suspense, ação e efeitos práticos revolucionários, a obra se consolidou como um dos marcos do cinema moderno. Onde assistir: Netflix e Telecine.