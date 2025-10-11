Topo

Entretenimento

Cantor flerta com Virginia Fonseca: 'Vai gostar da pegada'

Manim Vaqueiro mandou direta para Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram/@manimvaqueiroo e @virginia
Manim Vaqueiro mandou direta para Virginia Fonseca Imagem: Reprodução/Instagram/@manimvaqueiroo e @virginia
do UOL

De Splash, em São Paulo

11/10/2025 11h21Atualizada em 11/10/2025 11h37

O cantor Manim Vaqueiro, 20, flertou com Virginia Fonseca, 26, ontem.

O que aconteceu

Manim postou um vídeo de quando participou do programa da apresentadora. Na época, Virginia aprovou o perfume do artista. "Quem gosta do cheiro, provavelmente vai gostar da pegada...", provocou no Instagram.

Em outro postado no TikTok, ele comenta o romance entre Virginia e Vini Jr. "[Ele] mordeu ligeiro e soltou. [...] Se eu conheço uma mulher daquela ali, segurava ela em minha vida, não soltava nunca mais. Eu com uma mulher daquela ali, para torrar o salarinho que eu tenho, é ligeiro".

[Aqui] não tem negócio dela viajar para fora do Brasil não. Aqui ela pega um voo para Fortaleza mesmo, ela para ali no aeroporto e eu vou buscar ela de carroça. Virginia, se você tiver solteira e quiser eu, eu quero, viu.

@manim_oficial

Mordeu ligeiro e soltou

? Vou Rodar a Cidade - Evoney Fernandes & Manim Vaqueiro

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Cantor flerta com Virginia Fonseca: 'Vai gostar da pegada'

Virginia tem insônia e publica mensagens religiosas após affair com Vini Jr

Copacabana Palace após morte de Odete Roitman: 'Hóspedes reais estão bem'

O que esperar da quarta temporada de Invencível?

Maira Cardi atualiza estado de saúde de Thiago Nigro após cirurgia

'Dona de Mim' hoje (11): veja resumo do capítulo deste sábado

Paolla Oliveira se despede de Heleninha e muda visual após 'Vale Tudo'

'Êta Mundo Melhor!' hoje (11): veja resumo do capítulo deste sábado

'Vale Tudo' antecipa Carnaval: Débora Bloco acontece hoje no Rio

'Vale Tudo' hoje (11): veja resumo do capítulo deste sábado

Bruna Griphao sobre vestido polêmico em casamento: 'Sei que tava horrível'