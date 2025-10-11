Topo

Maira Cardi atualiza estado de saúde de Thiago Nigro após cirurgia

Maira Cardi atualiza estado de saúde do marido, Thiago Nigro - Instagram
Maira Cardi atualiza estado de saúde do marido, Thiago Nigro Imagem: Instagram
11/10/2025 09h45Atualizada em 11/10/2025 10h18

Maira Cardi, 42, usou as redes sociais para falar sobre o estado do marido, Thiago Nigro, 35, após cirurgia.

A influenciadora tranquilizou seus seguidores afirmando que a cirurgia foi um sucesso. "Deu tudo certo, cirurgia um sucesso! Agora, dois meses de recuperação".

Thiago precisou ser internado em meio à renovação de votos do casal, após torcer o joelho. No dia em que ele foi internado, Maíra explicou: "Laudo do noivo: está todo enfaixado e terá que operar! Mas, em nome de Jesus, eu creio em um Deus de milagres e vamos mudar esse quadro".

A renovação de fotos estava programada para durar cinco dias, em São Paulo. Após o acidente de Nigro, as festas não seguiram normalmente.

