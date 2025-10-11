Lucas Lima recebe declarações de Sandy e de suposta affair: 'Meu amado'

Lucas Lima celebra 43 anos neste sábado (11) e recebeu declarações afetuosas da ex-esposa, Sandy, e da influenciadora Mina Winkel, apontada como seu novo affair amoroso.

O que aconteceu

Lucas refletiu sobre a vida ao celebrar o aniversário em postagem no Instagram. "Uma das minhas resoluções de ano novo era 'melhorar a autoestima' e hoje dou esse que era o mais complexo de todos. Tive algumas viradas de chave esse ano. Nada de mais, mas que me deram um belo empurrão? Eu busquei a autoestima pela estética e vi que era tri, mas era caloria vazia".

Cantor disse ter compreendido que a verdadeira autoestima "é uma quebra de complexo que a gente tá sempre montando, nunca termina". "Hoje eu consigo me olhar por dentro e por fora e - na maior parte do tempo - gostar do que eu vejo, celebrar a pessoa que eu construí. Meu filho confia em mim assim como a mãe dele, minha família me respeita, meus amigos sentem que podem contar comigo, meus colegas de trabalho me admiram e me apoiam. O que pode ter mais valor do que conquistar o respeito e amor de quem a gente respeita e ama? Se eu conquistei é porque mereço. Aceitar isso é tão novo (e tão tri)".

Nos comentários, Lucas foi parabenizado pelos fãs, mas também pela ex e pela suposta atual companheira. Sandy escreveu: "Aí sim! Confio, respeito, admiro, honro... E sou grata sempre. Que nessa não-linearidade você siga se vendo, se respeitando, se amando, e sendo predominantemente feliz! Feliz ano, feliz vida, meu amado, amigo e parceiro".

Mina elogiou a reflexão feita por Lima e o felicitou pelos 43 anos recém-completados. "Que bonito te ler assim, inteiro. Acho que a verdadeira autoestima é isso, estar em paz com quem a gente é, no olhar pra dentro e pra fora. Amando e sendo amado. Que esse novo ciclo te traga ainda mais presença, afeto e propósito. Feliz vida".

Lucas Lima e Sandy se separaram em 2023. Juntos, eles são pais de Theo, 11. Atualmente, a cantora namora o médico Pedro Andrade. Lucas, por sua vez, vive affair com Mina.