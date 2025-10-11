Topo

Entretenimento

Lexa e Ricardo Vianna homenageiam filha, Sofia, em casamento

do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

11/10/2025 00h05

Durante sua cerimônia de casamento, que aconteceu hoje, Lexa e Ricardo Vianna homenagearam a filha, Sofia, que morreu poucos dias após o nascimento.

O que aconteceu

Em registros publicados nas redes sociais, é possível ver o casal segurando balões branco em certo momento da cerimônia. Na sequência, eles soltam os balões em direção ao céu.

Relacionadas

Atitude drástica de Raquel contra Fátima choca na reta final de 'Vale Tudo'

Fazenda: Dudu Camargo exalta Silvio Santos: 'Enquanto viver, vou honrá-lo'

Barrada de festa em A Fazenda 17, Yoná molha roupas de cama dos peões

Lexa e Ricardo Vianna se emocionaram e choraram no momento.

Lexa anunciou que deu à luz a filha Sofia no dia 2 de fevereiro, com apenas 25 semanas de gestação, após um quadro de pré-eclâmpsia precoce. A bebê morreu em 5 de fevereiro, três dias depois.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Carol comenta selinho em Yoná com peões: 'Beijou porque quis'

Kathy ataca Yoná após treta em A Fazenda 17: 'Fantoche do Dudu'

A Fazenda: Carol joga água em Yoná e dá selinho em peoa e em Duda

Lexa e Ricardo Vianna homenageiam filha, Sofia, em casamento

Barrada de festa em A Fazenda 17, Yoná molha roupas de cama dos peões

Atitude drástica de Raquel contra Fátima choca na reta final de 'Vale Tudo'

Fazenda: Dudu Camargo exalta Silvio Santos: 'Enquanto viver, vou honrá-lo'

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 11/10 a 18/10

Por que Yoná foi barrada de participar de quarta festa de A Fazenda 2025?

George Clooney usa sua experiência pessoal para interpretar astro de cinema em "Jay Kelly"

Falha gritante expõe único assassino possível entre suspeitos em Vale Tudo