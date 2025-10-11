Lexa e Ricardo Vianna homenageiam filha, Sofia, em casamento

Colaboração para Splash, em São Paulo

Durante sua cerimônia de casamento, que aconteceu hoje, Lexa e Ricardo Vianna homenagearam a filha, Sofia, que morreu poucos dias após o nascimento.

O que aconteceu

Em registros publicados nas redes sociais, é possível ver o casal segurando balões branco em certo momento da cerimônia. Na sequência, eles soltam os balões em direção ao céu.

Lexa e Ricardo Vianna se emocionaram e choraram no momento.

Lexa anunciou que deu à luz a filha Sofia no dia 2 de fevereiro, com apenas 25 semanas de gestação, após um quadro de pré-eclâmpsia precoce. A bebê morreu em 5 de fevereiro, três dias depois.