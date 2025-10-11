Lexa diz confiar no marido, mas admite ter senha do celular dele: 'Acordo'

Lexa, 30, afirmou que confia no marido, Ricardo Vianna, 33, mas admitiu saber a senha do celular dele.

O que aconteceu

Cantora disse ter um acordo com Vianna, e ele também sabe qual sua senha. "Lá em casa, eu tenho a senha dele, e ele a minha. Mas ninguém fica olhando [o celular um do outro]. Chegamos a um acordo, é só fazer direitinho e está tudo certo", declarou durante participação no Caldeirão com Mion (Globo), neste sábado.

Lexa e Ricardo estão juntos desde 2023 e oficializaram a união ontem. No programa, o ator aproveitou para fazer uma declaração de amor à esposa, a quem chamou de "perfeita, generosa, forte, família e mamãe exemplar".

Ricardo afirmou ser "muito privilegiado" por ter Lexa como companheira. "Agradeço todo dia a Deus por poder acordar e dormir de seu lado. Isso me faz querer ser uma pessoa melhor todo santo dia. Por você e pela nossa família. Eu te amo e eu vejo você. Obrigado sempre por tudo".

Emocionada, Lexa também se declarou ao marido. "A gente viveu tantas coisas e tão profundas. Realmente, a gente olha dentro do outro, quando a gente fala 'eu vejo você', é um lugar muito bonito. Acho que é a maneira mais linda de a gente falar o eu te amo para alguém: Eu vejo você, eu enxergo quem você é, eu te amo. Muito obrigada por essa mensagem. Amo amar você, amo dividir a com você, amo a estrelinha que a gente tem lá no céu e amo muito você", completou, em referência à filha deles, Sofia, que morreu poucos dias após o nascimento, em fevereiro deste ano.