Leticia Colin posa de biquíni e é elogiada: 'Lindona'

Leticia Colin posa de biquíni e é elogiada: 'Lindona' Imagem: Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

11/10/2025 15h28Atualizada em 11/10/2025 15h39

Leticia Colin, 35, posou de biquíni em novas fotos e recebeu vários elogios nas redes sociais.

O que aconteceu

Em seu perfil do Instagram, a atriz publicou fotos em que aparece na praia usando um biquíni preto com detalhes em branco. "Aproveita o dia nublado e planeja seu próximo banho de sol", escreveu na legenda.

Nos comentários, a artista foi super elogiada. "Sereia moderna, linda, cheia de charme!", disse Juliana Silveira; "Lindona", exaltou Karine Teles; "Deusa de tudo", exaltou Louise D'Tuani.

