Kathy ataca Yoná após treta em A Fazenda 17: 'Fantoche do Dudu'

A Fazenda 2025: Kathy discute com Yoná na sala - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 2025: Kathy discute com Yoná na sala Imagem: Reprodução/RecordPlus
Colaboração para Splash, em São Paulo

11/10/2025 00h46

Kathy Maravilha discutiu com Yoná durante a grande treta que aconteceu na sede após a peoa molhar as roupas de cama de A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

Yoná argumentou que mexeu com as roupas de cama após se sentir injustiçada. "Tudo pode, só eu não posso nada!"

Kathy a rebateu. "Se você é escrota, vou ser três vezes mais. Você não vai mandar nessa casa, porque a casa não é tua. Eu fiz alguma coisa com você?"

No Ilhados com a Sogra, abaixaram a cabeça pra você! Eu não sou a Ana Paula, não, que você fala e ela fica sem saber dialogar. Eu tenho argumento e você não!
Kathy Maravilha

Ela ainda acusou a peoa de ser um fantoche de Dudu Camargo. "Eu tô na moita e você é fantoche. Sem o Dudu, você não tem nada aqui! Vamos ver se essa p*rra é lápis ou lapiseira."

