Irmã e sobrinha de Gil do Vigor sofrem acidente de carro em Pernambuco

do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

11/10/2025 15h56Atualizada em 11/10/2025 15h56

Janielly Nogueira, irmã de Gil do Vigor, sofreu um acidente de carro hoje, em Pernambuco. Ela estava com a filha, de 3 anos, e uma amiga.

O que aconteceu

Janielly, que estava dirigindo, foi fechada por outro veículo e ficou machucada. O vidro dianteiro foi estilhaçado, as passageiras foram salvas pelos airbags que se abriram com a força do impacto. Elas estavam com cinto de segurança, segundo o Extra.

As três foram socorridas por paramédicos no local do acidente. Elas foram levadas ao hospital e liberadas após passarem por exames. Janielly precisou usar um colar ortopédico, além de imobilizar o braço direito.

Em seu perfil do Instagram, a irmã de Gil compartilhou um vídeo e falou sobre o acidente. "Foi tudo tão rápido , a vida realmente é um sopro! Viva hoje, ame hoje, perdoe hoje o amanhã é incerto. Deus obrigada pela oportunidade de nascer de novo, eu minha filha e minha amiga. O senhor estava lá com seus anjos, eu sei!", escreveu na legenda.

