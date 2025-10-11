Ian Watkins, ex-vocalista da Lostprophets, é morto em ataque em prisão do Reino Unido, segundo a mídia

LONDRES (Reuters) - Ian Watkins, ex-vocalista da banda de rock galesa Lostprophets, que cumpria pena de 35 anos por crimes sexuais contra crianças, foi morto na prisão por outro detento, informou a mídia britânica neste sábado.

Watkins, de 48 anos, estava cumprindo sua pena na prisão de Wakefield, no norte da Inglaterra.

"Às 9h39 desta manhã (sábado), a polícia foi chamada por funcionários da HMP Wakefield relatando uma agressão a um prisioneiro", disse a polícia de West Yorkshire em um comunicado.

"Os serviços de emergência compareceram e o homem foi declarado morto no local pouco tempo depois." O comunicado não citou o nome de Watkins.

A polícia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

Watkins foi condenado em 2013 após se declarar culpado de 13 acusações. Ele admitiu duas tentativas de estupro, agressão sexual a uma criança menor de 13 anos, cumplicidade em agressão sexual de uma criança menor de 13 anos, conspiração para estuprar uma criança menor de 13 anos e conspiração para agredir sexualmente outra criança menor de 13 anos.

Ele também se declarou culpado de seis acusações de captura e posse de imagens indecentes de crianças e uma de posse de imagens pornográficas extremas.

(Reportagem de Sam Tabahriti)