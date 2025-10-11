Topo

Fernando manda Yoná ir embora de A Fazenda 17: 'Você vai ficar louca aqui

A Fazenda 17: Fernando discutiu com Yoná e mandou peoa desistir do reality - Reprodução/PlayPlus
A Fazenda 17: Fernando discutiu com Yoná e mandou peoa desistir do reality Imagem: Reprodução/PlayPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

11/10/2025 15h34

O clima esquentou entre Fernando Sampaio e Yoná Sousa, neste sábado (11), em A Fazenda 17 (RecordTV).

O que aconteceu

Fernando e Yoná discutiram na cozinha após o peão acusar a colega de comprar briga com todos os participantes da casa. Sousa rebateu Sampaio e relembrou brigas dele com outros peões no programa.

Sampaio reagiu, chamou Yoná de "desequilibrada" e disse já ter resolvido seus problemas de convivência. "Já me resolvi com a Tamiris, [mas] você odeia a Tamiris e tá querendo levantar uma pauta fraca lá fora. Com a Gabi levantarei todas as vezes o que achar necessário falar dela aqui dentro", falou o ator.

Na sequência, Sampaio aconselhou Yoná a desistir do reality. "Tudo que você fizer de errado, eu falarei. Agora, se você não está gostando, vai lá, bate o sino e vai embora daqui, porque você está louca, você vai enlouquecer aqui dentro".

Yoná ironizou Sampaio e afirmou. "Eu, não... mais fácil você [enlouquecer]". Ele rebateu a peoa. "Não, eu não enlouqueço", afirmou o ator.

Yoná provocou os colegas de confinamento em A Fazenda 17 após ser barrada da festa de sexta-feira. A peoa molhou as roupas de cama dos peões, além de ter bagunçado o quarto e a sala. Posteriormente, ela discutiu com Carol Lekker.

