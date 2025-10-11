Topo

'Êta Mundo Melhor!' hoje (11): veja resumo do capítulo deste sábado

Colaboração para Splash, em São Paulo

11/10/2025 08h30

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (11) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Candinho pergunta a Sandra sobre seu filho, e a vilã despista o primo. Túlio admira Estela, que sonha com Anabela. Quitéria teme o retorno de Sandra. Zulma exige que Ernesto controle Sandra. Sandra conta a Inês seu plano de assaltar a mansão de Candinho. Maria Divina reporta o roubo de sua esmeralda para a polícia. Asdrúbal questiona Cunegundes sobre a compra do sítio de Candinho. Araújo acusa Olga de mentir para ele. Estela confessa a Túlio, Paula e Jorge que perdeu a memória. Dita tem um mau pressentimento com Candinho.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

