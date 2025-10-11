Diane Keaton trabalhou até 2023 e não quis aposentar: 'Nem penso nisso'

Diane Keaton morreu hoje, aos 79 anos. A vencedora do Oscar teve uma longa carreira, sendo seu último filme lançado em 2023: "Do Jeito Que Elas Querem 2", no qual interpretou Diane, uma senhora que mudou de vida ao ler "Cinquenta Tons de Cinza".

A atriz disse, em 2019, que não pensava em se aposentar. Em entrevista à France Press, ela deixou claro que a palavra "aposentadoria" não lhe passava pela cabeça.

Nem penso nisso. E, se ninguém quiser me contratar, tenho muitos passatempos que consomem meu tempo. Me dedicarei a elas como meu trabalho. Não tenho a intenção de parar. Diane Keaton

Morre Diane

Diane Keaton nasceu em Los Angeles, na Califórnia no dia 5 de janeiro de 1946. Ela começou sua carreira no teatro e fez sua estreia no cinema como figurante em "As Mil Faces do Amor", em 1970.

Seu primeiro destaque em Hollywood foi em "O Poderoso Chefão" (1972). Diane foi escolhida pelo diretor Francis Ford Coppola para interpretar Kay Adams, par romântico do protagonista Al Pacino. Ela retornou ao personagem nas sequências da franquia em "O Poderoso Chefão - Parte 2" (1974) e na Parte 3 (1990).

Keaton esteve em diversos filmes de Woody Allen. Ela estrelou longas do diretor como "Play It Again, Sam" (1972), "Sleeper" (1973) e "Love and Death" (1975).

Oscar veio em 1977. Ela venceu a estatueta com a personagem-título do filme "Annie Hall", em português "Noivo Nervoso, Noiva Neurótica". Keaton voltou a ser indicada ao Oscar pela atuação em "Alguém Tem Que Ceder" (2003), mas não levou a estatueta na premiação de 2004.

Como atriz, seus outros trabalhos memoráveis foram: "Baby Boom" (1987), "O Pai da Noiva" (1991), "O Pai da Noiva - Parte 2" (1995), "O Clube das Desquitadas" (1996), entre outros.

Keaton também atuou como diretora no documentário "Heaven", de 1987, e o filme "Hanging Up", 2000, e um episódio de "Twin Peaks".