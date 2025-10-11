Topo

Entretenimento

Diane Keaton já foi avó de Justin Bieber em clipe sobre morte

do UOL

De Splash, em São Paulo

11/10/2025 18h47

Diane Keaton, ícone do cinema americano conhecida por filmes como "O Poderoso Chefão" e "Annie Hall", morreu hoje, aos 79 anos. Além de suas atuações, Keaton fez uma participação especial no mundo da música.

Em 2021, a atriz aceitou o convite do cantor Justin Bieber para estrelar o clipe da música "Ghost". No curta, Keaton interpretou a avó do artista, papel que dialogava diretamente com a temática da canção.

"Ghost" aborda a dor da perda de um familiar, seja pela morte ou pelo distanciamento, uma questão que ganhou forte ressonância durante o isolamento imposto pela pandemia de COVID-19. Na época do lançamento, Bieber revelou em suas redes sociais que a inspiração para o single foi sua própria avó. "Escrevi esta canção sobre a minha avó. É muito bom senti-la toda vez que ligo o rádio do carro. Sinto sua falta, vó", escreveu o cantor na plataforma X (antigo Twitter).

Relacionadas

Diane Keaton escolheu nunca se casar: 'Abrir mão da minha independência'

Diane Keaton trabalhou até 2023 e não quis aposentar: 'Nem penso nisso'

Diane Keaton virou ícone fashion com 'estilo agênero' que desafiou padrões

Morre Diane

Diane Keaton nasceu em Los Angeles, na Califórnia no dia 5 de janeiro de 1946. Ela começou sua carreira no teatro e fez sua estreia no cinema como figurante em "As Mil Faces do Amor", em 1970.

Seu primeiro destaque em Hollywood foi em "O Poderoso Chefão" (1972). Diane foi escolhida pelo diretor Francis Ford Coppola para interpretar Kay Adams, par romântico do protagonista Al Pacino. Ela retornou ao personagem nas sequências da franquia em "O Poderoso Chefão - Parte 2" (1974) e na Parte 3 (1990).

Keaton esteve em diversos filmes de Woody Allen. Ela estrelou longas do diretor como "Play It Again, Sam" (1972), "Sleeper" (1973) e "Love and Death" (1975).

Oscar veio em 1977. Ela venceu a estatueta com a personagem-título do filme "Annie Hall", em português "Noivo Nervoso, Noiva Neurótica". Keaton voltou a ser indicada ao Oscar pela atuação em "Alguém Tem Que Ceder" (2003), mas não levou a estatueta na premiação de 2004.

Como atriz, seus outros trabalhos memoráveis foram: "Baby Boom" (1987), "O Pai da Noiva" (1991), "O Pai da Noiva - Parte 2" (1995), "O Clube das Desquitadas" (1996), entre outros.

Keaton também atuou como diretora no documentário "Heaven", de 1987, e o filme "Hanging Up", 2000, e um episódio de "Twin Peaks".

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 13/10 a 18/10

Virginia promove festa para crianças na quadra da Grande Rio e leva filhos

Diane Keaton já foi avó de Justin Bieber em clipe sobre morte

Relembre lista de filmes e prêmios da atriz Diane Keaton

Último episódio de 'Vale Tudo' terá introdução de novo personagem; entenda

Lucas Lima recebe declarações de Sandy e de suposta affair: 'Meu amado'

Lexa e Ricardo Vianna se emocionam em homenagem à filha durante casamento

Diane Keaton virou ícone fashion com 'estilo agênero' que desafiou padrões

Diane Keaton trabalhou até 2023 e não quis aposentar: 'Nem penso nisso'

Ex-vocalista de banda de heavy metal é assassinado na prisão

Morre Diane Keaton, atriz vencedora do Oscar, aos 79 anos