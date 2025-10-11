Diane Keaton já foi avó de Justin Bieber em clipe sobre morte

Diane Keaton, ícone do cinema americano conhecida por filmes como "O Poderoso Chefão" e "Annie Hall", morreu hoje, aos 79 anos. Além de suas atuações, Keaton fez uma participação especial no mundo da música.

Em 2021, a atriz aceitou o convite do cantor Justin Bieber para estrelar o clipe da música "Ghost". No curta, Keaton interpretou a avó do artista, papel que dialogava diretamente com a temática da canção.

"Ghost" aborda a dor da perda de um familiar, seja pela morte ou pelo distanciamento, uma questão que ganhou forte ressonância durante o isolamento imposto pela pandemia de COVID-19. Na época do lançamento, Bieber revelou em suas redes sociais que a inspiração para o single foi sua própria avó. "Escrevi esta canção sobre a minha avó. É muito bom senti-la toda vez que ligo o rádio do carro. Sinto sua falta, vó", escreveu o cantor na plataforma X (antigo Twitter).

Morre Diane

Diane Keaton nasceu em Los Angeles, na Califórnia no dia 5 de janeiro de 1946. Ela começou sua carreira no teatro e fez sua estreia no cinema como figurante em "As Mil Faces do Amor", em 1970.

Seu primeiro destaque em Hollywood foi em "O Poderoso Chefão" (1972). Diane foi escolhida pelo diretor Francis Ford Coppola para interpretar Kay Adams, par romântico do protagonista Al Pacino. Ela retornou ao personagem nas sequências da franquia em "O Poderoso Chefão - Parte 2" (1974) e na Parte 3 (1990).

Keaton esteve em diversos filmes de Woody Allen. Ela estrelou longas do diretor como "Play It Again, Sam" (1972), "Sleeper" (1973) e "Love and Death" (1975).

Oscar veio em 1977. Ela venceu a estatueta com a personagem-título do filme "Annie Hall", em português "Noivo Nervoso, Noiva Neurótica". Keaton voltou a ser indicada ao Oscar pela atuação em "Alguém Tem Que Ceder" (2003), mas não levou a estatueta na premiação de 2004.

Como atriz, seus outros trabalhos memoráveis foram: "Baby Boom" (1987), "O Pai da Noiva" (1991), "O Pai da Noiva - Parte 2" (1995), "O Clube das Desquitadas" (1996), entre outros.

Keaton também atuou como diretora no documentário "Heaven", de 1987, e o filme "Hanging Up", 2000, e um episódio de "Twin Peaks".