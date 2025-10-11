Topo

Antes de morrer, Diane Keaton apoiou Woody Allen: 'Acredito nele'

Diane Keaton apoiou Woody Allen: 'Meu amigo, acredito nele'
11/10/2025

Diane Keaton morreu neste sábado, aos 79 anos, na Califórnia, nos Estados Unidos. A atriz foi um dos nomes que defendeu Woody Allen, 89, de acusações de estupro.

O que aconteceu

Em 2018, a atriz declarou lealdade ao cineasta, publicando no X, antigo Twitter, o link da participação do artista no programa 60 Minutes, onde se defende da acusação de estupro. "Woody Allen é meu amigo e continuo acreditanto nele. Veja esta entrevista de 1992 e pense a respeito", escreveu na ocasião.

Em 1992, Mia Farrow, então parceira de Allen, o acusou de ter abusado sexualmente da filha adotiva, Dylan Farrow, com sete anos na época. Allen sempre negou a violência sexual e foi considerado inocente quando médicos não encontraram sinais de estupro na criança.

Woody Allen e Diane Keaton se conheceram em 1968, namoraram durante três anos e trabalharam juntos em oito filmes. Ela já havia o defendido em 1992 e em 2014, quando a carta acusatória de Dylan veio a tona.

