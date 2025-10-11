Designer de vestido de Bruna Griphao para casamento de Lexa defende peça

Topo

Vestido de Bruna Griphao no casamento de Lexa e Ricardo Vianna Imagem: Daniel Pinheiro/BrazilNews
O vestido usado por Bruna Griphao no casamento de Lexa virou assunto, e o designer da peça se manifestou.

O que aconteceu

A peça era inspirada nas princesas da Disney, mas com sensualidade. Ao gshow, o designer Marcio Ferreira contou que o vestido foi feito com base nas preferências da atriz. "Buscamos referências de Alta Costura que trouxesse esse ar mais princesinha, mais glamouroso, e, ao mesmo tempo, não perdendo um pouco da sensualidade, que é uma coisa muito característica da Bruna".

Assim, para que a noite, durante a festa, ela tivesse um pouco de brilho. Em uma transparência que dá uma alusão dela estar nua. Como se os brilhos estivessem na pele dela. Dando um ar de princesinha, porém um pouco sensual. Esse era o conceito do vestido. Marcio Ferreira ao gshow

1 - Reprodução/Instagram/@brunagriphao - Reprodução/Instagram/@brunagriphao
Vestido de Bruna Griphao no casamento de Lexa e Ricardo Vianna
Imagem: Reprodução/Instagram/@brunagriphao

Com prazo apertado, a peça foi costurada e entregue em 72h. "Seis costureiros foram acionados da nossa equipe, que tem 25 pessoas. Foi um tempo recorde de confecção. Nosso trabalho é muito honesto e, nessa configuração, esse vestido custaria entre R$ 8 e 9 mil", contou Marcio.

O vestido foi criticado nas redes sociais, e o designer defendeu. "Pegam uma pessoa chegando no casamento, com uma cara de desesperada, desajeitada, bem diferente da foto que a gente fez dela quando saiu pronta, numa sexta-feira chuvosa... Ninguém consegue chegar impecável em lugar nenhum".

São pessoas que não entendem de nada. É bem complicado. Descredibiliza o trabalho de uma equipe inteira. De um trabalho que, mesmo pensado em tempo ágil, é um trabalho pensado.

