'Vale Tudo' antecipa Carnaval: Débora Bloco acontece hoje no Rio

Foliões no Débora Bloco Imagem: Reprodução/Globoplay
do UOL

De Splash, em São Paulo

11/10/2025 08h16Atualizada em 11/10/2025 08h16

O que começou como uma brincadeira tomou uma proporção inesperada e virou verdade: o Débora Bloco, em homenagem à intérprete de Odete Roitman em "Vale Tudo" (Globo), acontece hoje no Rio de Janeiro.

A concentração estava marcada para as 8h, mas antes disso já havia gente em frente à sede da empresa fictícia TCA, na Av. Chile, 330. Às 7h30, os foliões já cantavam "Quem matou Odete?" em ritmo de marchinha, mostrou a TV Globo.

Os organizadores pediram que os foliões usem fantasias dos personagens de "Vale Tudo". A expectativa de público é de 3 mil pessoas, além de uma torcida para que alguém do elenco da novela, como Humberto Carrão, apareça.

1 - Reprodução/Instagram/@deborabloco - Reprodução/Instagram/@deborabloco
Estandarte do Débora Bloco
Imagem: Reprodução/Instagram/@deborabloco

O bloco chamou atenção de Débora Bloch, que disse ontem estar emocionada. "A melhor homenagem que eu poderia receber! Emocionada", escreveu. Antes, a atriz já tinha brincado com o evento: "Iria, se estivesse viva", disse.

