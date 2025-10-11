Topo

Ator da premiada série 'Matlock' é demitido por acusação de assédio sexual

David Del Rio foi demitido Imagem: Divulgação
do UOL

De Splash, em São Paulo

11/10/2025 23h12

David Del Rio, 38, foi demitido do elenco da série "Matlock" após ser acusado de assédio sexual contra a colega de elenco Leah Lewis. O incidente teria ocorrido nos estúdios da Paramount no dia 26 de setembro.

Del Rio teria sido escoltado para fora do estúdio na semana passada, quando as alegações surgiram. Em comunicado, a CBS Studios, produtora do programa, confirmou que o personagem Billy Martinez, interpretado por ele, será imediatamente removido da trama. As informações são do TMZ e do Deadline.

A demissão impacta diretamente a série, pois Martinez aparece em 20 episódios já produzidos da primeira temporada. A segunda temporada de "Matlock" chega aos EUA neste final de semana.

Leah Lewis, que é colega de elenco na produção, se manifestou publicamente sobre o caso pela primeira vez em suas redes sociais. Em um post, a atriz compartilhou uma foto ao lado de sua mãe com a legenda: "Mamãe está aqui, estamos seguindo em frente com amor e força. Estou em boas mãos. Obrigada a todos por qualquer tipo de apoio e carinho. De verdade, estamos seguindo em frente com força. Palavra-chave: força. Por favor, que essa seja a lição."

"Matlock" é um reboot da série clássica dos anos 1980 e estrelado pela aclamada atriz Kathy Bates. A nova versão tem sido bem recebida pela crítica e pelo público, com a atuação de Bates no papel-título rendendo indicações ao Emmy e ao Globo de Ouro, além de uma vitória no Critics Choice Awards.

