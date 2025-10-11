Topo

Entretenimento

Criador da série de Ed Gein, Ryan Murphy é fascinado pelo assassino

Charlie Hunnam como Ed Gein - Courtesy Of Netflix © 2025
Charlie Hunnam como Ed Gein Imagem: Courtesy Of Netflix © 2025
Fernanda Talarico
do UOL

De Splash, em São Paulo

11/10/2025 05h30

"Monstro: A História de Ed Gein" estreou na Netflix na última semana e lidera o ranking dos mais assistidos da plataforma. A obra é criação de Ryan Murphy, responsável por "Dahmer: Um Canibal Americano" e "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais", que revelou durante bate-papo com a imprensa internacional uma obsessão de longa data que teve com o notório assassino, uma fascinação que começou quando ele tinha somente oito anos.

"Tive uma introdução pessoal a Ed Gein quando tinha, acho, oito anos", contou Murphy.

Meus pais saíram e eu assisti a 'Psicose' sozinho. Fiquei em pânico, mas no dia seguinte fui à biblioteca pública ler sobre como o filme era baseado no Ed Gein. Então, sou fascinado por ele há muito tempo.
Ryan Murphy

Relacionadas

História real de Ed Gein que vestia pele humana e fazia objetos com crânios

Como galã 'encarnou' um dos serial killers mais perturbadores da história

Monstro: Série inicia gravações da 4ª temporada sobre filha que matou o pai

O produtor explicou que seu interesse não era pelo crime em si, mas pela mitologia que se formou em torno de Gein — que inspirou filmes como "O Massacre da Serra Elétrica" e "O Silêncio dos Inocentes" — e a razão pela qual cada geração cria uma versão mais violenta da história. "Eu queria falar sobre o porquê. Por que estamos tão interessados nisso? O que está acontecendo em nosso ambiente para nos tornarmos insensíveis à versão da geração anterior?", questionou.

A chave para escolher Gein como assunto, ao invés de outras figuras históricas, foi encontrar um "comentário social". Murphy destacou que a série explora temas como saúde mental e isolamento masculino, chegando a comparar Gein a um protótipo de "incel". "Ele era isolado. Tinha problemas com mulheres. Era muito frustrado. Lutava contra uma doença mental", afirmou.

Charlie Hunnam e Ryan Murphy em evento de divulgação de 'Monstro' - Jenny Anderson/Getty Images for Netflix - Jenny Anderson/Getty Images for Netflix
Charlie Hunnam e Ryan Murphy em evento de divulgação de 'Monstro'
Imagem: Jenny Anderson/Getty Images for Netflix

Para viver o assassino, o ator Charlie Hunnam passou por uma intensa preparação, que incluiu perder mais de 13 kg e mergulhar em registros médicos inéditos de Gein. "Há uma responsabilidade maior ao interpretar um personagem histórico", disse Hunnam. "Acho que a pergunta central que estávamos fazendo é 'por que ele fez o que fez?'. Não necessariamente nos concentrando no que ele fez, mas tentando entender o homem por trás do monstro."

A abordagem da série, segundo Murphy, é consciente sobre a quantidade de violência explícita mostrada. "Se você olhar para nossa série esta temporada, que tem cerca de oito horas de conteúdo, há menos de cinco minutos de horror e violência", revelou. "O que é deixado para sua imaginação é muito mais assustador."

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

'Talento': irmã relembra detalhes da morte precoce de atriz de 'A Viagem'

Os quatro melhores filmes da história (e um bônus), segundo Matt Damon

Ela acertou quem matou Odete Roitman em 1989 e ganhou 'bolada' aos 14 anos

Criador da série de Ed Gein, Ryan Murphy é fascinado pelo assassino

'Ruptura' é ficção? Nos tornamos nossos próprios chefes carrascos

Ed Gein matou o irmão? O que é real ou ficção na série 'Monstro' da Netflix

Carol comenta selinho em Yoná com peões: 'Beijou porque quis'

Kathy ataca Yoná após treta em A Fazenda 17: 'Fantoche do Dudu'

A Fazenda: Carol joga água em Yoná e dá selinho em peoa e em Duda

Lexa e Ricardo Vianna homenageiam filha, Sofia, em casamento

Barrada de festa em A Fazenda 17, Yoná molha roupas de cama dos peões