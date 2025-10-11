Criador da série de Ed Gein, Ryan Murphy é fascinado pelo assassino

"Monstro: A História de Ed Gein" estreou na Netflix na última semana e lidera o ranking dos mais assistidos da plataforma. A obra é criação de Ryan Murphy, responsável por "Dahmer: Um Canibal Americano" e "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais", que revelou durante bate-papo com a imprensa internacional uma obsessão de longa data que teve com o notório assassino, uma fascinação que começou quando ele tinha somente oito anos.

"Tive uma introdução pessoal a Ed Gein quando tinha, acho, oito anos", contou Murphy.

Meus pais saíram e eu assisti a 'Psicose' sozinho. Fiquei em pânico, mas no dia seguinte fui à biblioteca pública ler sobre como o filme era baseado no Ed Gein. Então, sou fascinado por ele há muito tempo.

Ryan Murphy

O produtor explicou que seu interesse não era pelo crime em si, mas pela mitologia que se formou em torno de Gein — que inspirou filmes como "O Massacre da Serra Elétrica" e "O Silêncio dos Inocentes" — e a razão pela qual cada geração cria uma versão mais violenta da história. "Eu queria falar sobre o porquê. Por que estamos tão interessados nisso? O que está acontecendo em nosso ambiente para nos tornarmos insensíveis à versão da geração anterior?", questionou.

A chave para escolher Gein como assunto, ao invés de outras figuras históricas, foi encontrar um "comentário social". Murphy destacou que a série explora temas como saúde mental e isolamento masculino, chegando a comparar Gein a um protótipo de "incel". "Ele era isolado. Tinha problemas com mulheres. Era muito frustrado. Lutava contra uma doença mental", afirmou.

Charlie Hunnam e Ryan Murphy em evento de divulgação de 'Monstro' Imagem: Jenny Anderson/Getty Images for Netflix

Para viver o assassino, o ator Charlie Hunnam passou por uma intensa preparação, que incluiu perder mais de 13 kg e mergulhar em registros médicos inéditos de Gein. "Há uma responsabilidade maior ao interpretar um personagem histórico", disse Hunnam. "Acho que a pergunta central que estávamos fazendo é 'por que ele fez o que fez?'. Não necessariamente nos concentrando no que ele fez, mas tentando entender o homem por trás do monstro."

A abordagem da série, segundo Murphy, é consciente sobre a quantidade de violência explícita mostrada. "Se você olhar para nossa série esta temporada, que tem cerca de oito horas de conteúdo, há menos de cinco minutos de horror e violência", revelou. "O que é deixado para sua imaginação é muito mais assustador."